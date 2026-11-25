Никола Дипчиков и Дакота Дичева показаха ММА техники в София

Никола Дипчиков и Дакота Дичева демонстрираха част от уменията си в смесените бойни изкуства на семинар от кампанията "MMA Generation" в София. Съвместната тренировка се проведе в столичната зала "Лонсдейл" по-рано днес.

На тренировката присъстваха над 100 любители на бойните спортове от клубове от различни градове в България. Сред тях имаше професионални бойци, състезатели при аматьорите и напълно начинаещи практикуващи.

Заниманието бе открито от бившия претендент за титла в средна категория на елитната бойна верига "Absolute Championship Akhmat" Никола Дипчиков, който проведе загрявка и започна техническата част с демонстрации на базови боксови комбинации от прави удари със скъсяване на дистанция, а след това и с отдалечаване на противника.

Демонстрационната част на нокаутьора от Севлиево завърши с комбиниране на боксови прийоми със събаряне със захват на изнесения напред крак на противника. 42-годишният ветеран демонстрира и начини за приключване на боя с удари на земята.

Сензацията в женския ММА Дакота Дичева продължи семинара с демонстрация на кикбокс комбинация с финт за фронт-кик и два прави удара. Шампионката в турнира на "Professional Fighters League" при 57-килограмовите показа и комбинацията, с която е стигнала до нокаута в полуфиналния двубой от турнира в битка срещу Джена Бишъп. В демонстрациите си 28-годишната спортистка си партнира с нейния брат и треньор - Коди Дичев.

Майсторката на нокаутите показа и част от арсенала си с ударите с лакти и лично прегледа как всяка от двойките в залата изпълнява техниките. След като се увери, че практикуващите се справят добре, Опасната показа и своите умения в ринга. Тя демонстрира ударите си на "лапи", които бяха държани от Коди Дичев.

Непобедената в 16 професионални битки ММА звезда отдели от времето си, за да се снима с всички желаещи в залата, а Дичев държа "лапи" на участниците в семинара.

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