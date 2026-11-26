Черно море обяви новия си треньор

Отборът на Черно море Навибулгар вече има нов треньор с добре познато име в българския баскетбол. Начело на варненския тим застава Тони Дечев, който заема мястото на досегашния старши треньор на “моряците” Фотис Такианос, с когото клуба обяви раздялата си вчера.

В момента Дечев има ангажименти с мъжкия национален отбор по баскетбол на България, в който е помощник-треньор в щаба на селекционера Любомир Минчев. Веднага след днешния мач с Дания, който ще се изиграе от 19:00 часа в “Арена София”, той ще се присъедини към новия си клубен отбор.

От Черно море обявиха новината за новия наставник в профилите си в социалните мрежи Инстаграм и Фейсбук, където го приветстваха с “Добре дошъл в “зелено-бялото” семейство”.

В момента актуалният носител на Купата на България е с баланс от 4 победи и 3 загуби сметката си от началото на сезона в Sesame Национална баскетболна лига.

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Снимки: Sportal.bg