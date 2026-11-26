Остин Рийвс поднови тренировки с Лейкърс

Гардът на Лос Анджелис Лейкърс Остин Рийв поднови тренировки след контузията, получена преди две седмици, но все още не е ясно дали ще вземе участие в петъчния двубой срещу конкурента на върха на Западната конференция на Националната баскетболна асоциация (НБА) Сан Антонио Спърс.

28-годишният американец, който пропусна последните пет мача на "езерняците", говори пред медиите след тренировката на тима.

"Чувството да играя баскетбол отново беше приятно. Ще видим как ще се събудя утре. Все още вървим в правилната посока и се чувствах много добре днес", обясни Рийвс, цитиран от ESPN.

Преди контузията гардът имаше средни показатели от 24,7 точки при стрелба 51,3% от игра и 40,9% от тройката, както и 4,7 асистенции на мач. Той обясни, че първоначално се е притеснил, че травмата, получена на 11 ноември срещу Милуоки Бъкс, е била далеч по-сериозна.

"Мисля, че беше просто начинът, по който паднах. Беше сякаш се усуках във въздуха и се приземих на вътрешната част на петата. Не съм си мислил, че съм си счупил крака, но със сигурност се усещаше така", каза играчът на Лейкърс.

В петък тимът на Джей Джей Редик гостува на Сан Антонио за последния си мач от група C на турнира за Купата на НБА. Към момента четири отбора в групата са с баланс от две победи и една загуба, като "шпорите" са първи заради по-добрия си точков актив, докато Лейкърс са четвърти.

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