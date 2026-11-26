Съставът на България за битката срещу Дания

Мъжкият национален отбор на България ще разчита на 12 баскетболисти за двубоя срещу Дания от втория етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029.

Селекционерът Любомир Минчев определи групата за срещата, която ще се проведе тази вечер от 19:00 часа в „Арена София“.

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Извън състава на представителния ни тим остана Коди Милър-Макинтайър, който не пътува за България и остана в Гърция, тъй като е болен.

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Ето и кои играчи попаднаха в групата на България:

1. Александър Стоименов

2. Стефан Михайлов

3. Павлин Иванов

4. Йордан Минчев

5. Борислав Младенов

6. Цветомир Чернокожев

7. Емил Стоилов

8. Николай Михайлов

9. Константин Тошков

10. Лъчезар Тошков

11. Александър Матушев

12. Александър Везенков

България влиза в срещата с една победа в група D, след като в първия си двубой от тази фаза надви Румъния като гост със 103:86.

Билети за двубоя можете да закупите чрез платформата Eventim.bg.

Двубоят България – Дания започва в 19:00 часа и ще бъде излъчен пряко по bTV Action и онлайн на VOYO.

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