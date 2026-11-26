Астери (Варна) с три рекорда, медали и лични постижения на държавното в Бургас

Варненският клуб по плуване Астери записа впечатляващи резултати на държавното първенство за мъже и жени в Бургас. "Звездичките" направиха общо три подобрения на национални рекорди, спечелиха отличия и затвърдиха позициите си сред водещите плувци в страната. Истински фурор на шампионата направиха Валентин Филипов и Никола Здравков, които демонстрираха изключителна класа в спринтовите дисциплини и записаха имената си в националната история на този спорт.

Филипов постигна абсолютна доминация на 50 метра гръб. Валентин изпрати годината по впечатляващ начин, след като подобри националния рекорд на 50 м гръб на 25-метров басейн, при това два пъти в рамките на състезателния сезон. Така той вече е притежател на националните рекорди за мъже в дисциплината както на 25-метров, така и на 50-метров басейн – съответно с времена 24.26 и 25.44 секунди. Постижение, което е резултат от постоянство, труд и безкомпромисна отдаденост, и категорично доказателство за превъзходството му в една от най-техничните плувни дисциплини.

Здравков записа нов национален рекорд и поредна шампионска титла. Никола отново защити първото си място си и показа защо е сред най-силните спринтьори в България. В дисциплината 50 м свободен стил той направи феноменално плуване, спирайки хронометрите на 21.36 секунди и подобрявайки досегашния национален рекорд с цели 14 стотни. Състезанието се превърна в истинско зрелище, а плуването му изправи публиката на крака. Убедителното му представяне и сериозната преднина пред конкурентите бяха поредното доказателство за неговата класа и амбиции.

Мъжката щафета на Астери показа отборен дух и грабна сребърния медал на 4х50 м свободен стил. В състав Никола Здравков, Богомил Яковчев, Валентин Филипов и Антоний Моралийски плувците на клуба спечелиха вицешампионската титла на България. Тази щафета беше специална не само заради резултата, но и заради хората, които застанаха рамо до рамо на стартовия блок. Двама успешни студенти, млад лекар и главният треньор на "звездичките" – бивш многократен шампион и рекордьор, доказаха, че любовта към плуването, опитът и отборният дух нямат възрастови граници.

Особено впечатляващ беше първият пост на Никола Здравков, който с резултат 21.36 секунди постави новия национален рекорд и даде силна заявка за успеха на отбора. Диана Ненова завоюва две сребърни отличия, поставяйки три лични рекорда. Младата надежда направи отлично първенство при девойките младша възраст. Тя взе сребърни медали на 50 и 100 м бруст, а в дисциплината 200 м бруст се нареди на четвърто място. Още по-впечатляващо е, че и в трите дисциплини Диана подобри личните си върхови постижения. Успешното ѝ представяне намери продължение и при жените, където тя достигна до Б финала, състезавайки се рамо до рамо с най-добрите плувкини в страната. С двете нови отличия Диана увеличи колекцията за годината на общо пет медала – заслужено признание за труда, постоянството и развитието ѝ.

"Зад националните рекорди и медалите стоят много часове труд, дисциплина и последователност. Не по-малко ценни са личните върхови постижения на състезателите, които показват развитието на всеки един от тях и потенциала на отбора. Първенството в Бургас беше поредната възможност нашите плувци да премерят сили с най-добрите в страната, да натрупат ценен състезателен опит и да докажат, че вървят в правилната посока. Изпращаме 2026 година с гордост от постигнатото – три подобрения на национални рекорди, шампионска титла, сребърни отличия, силна щафета и множество лични върхови постижения. Поздравления за всички състезатели, треньори и хора зад успехите! Защото големите резултати не се постигат за един ден – те са плод на общ труд, постоянство и вяра. Продължаваме напред – към нови рекорди, нови върхове и още много поводи за гордост", обобщиха представянето си от щаба на клуб Астери (Варна).

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