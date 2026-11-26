Ивайло Станчев: Не са за подценяване

Черноморец (Балчик) гостува в събота на Септември (Драгоево). Срещата е от 16-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Въпреки, че е новак в групата – Септември (Драгоево) показа, че не е отбор за подценяване. В края на полусезона концентрацията ни трябва да е максимална, защото отборите вече са се понапаснали с течение на мачовете. Трябва да сме търпеливи и да изчакаме шансовете си. Искаме да вземем трите точки и трябва да се потрудим, за да ги приберем у дома“, коментира пред клубния сайт Ивайло Станчев, треньор на Черноморец.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google