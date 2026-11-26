Юта спря рекордната серия на Минесота

Лоугън Куули и Дилан Гюнтер се отчетоха с по гол и асистенция за Юта Мамът при победата срещу лидера в Западната конференция на Националната хокейна лига (НХЛ) Минесота Уайлд с 4:3.

Гостите от Солт Лейк Сити сложиха край на две рекордни серии на Минесота - 15 поредни мача без загуба в редовното време, както и 15 поредни двубоя с точки за звездата на тима Кирил Капризов (32 точки - 8 гола и 24 асистенции).

Power play goal for Utah! Scored by Logan Cooley with 17:16 left in the 2nd. Assisted by Dylan Guenther and Mikhail Sergachev. MIN: 0 | UTA: 2 #UTAvsMIN #mnwild #TusksUp https://t.co/5rLBXUMVND — NHL Goals (@nhl_goal_bot) November 26, 2026

Лоусън Краус и Дмитри Симашев също се разписаха, докато Карел Веймелка направи 22 спасявания за отбора на Юта, който спечели за трети път от последните четири двубоя. Така той вече заема седмото място в Централната дивизия с 29 точки, доближавайки се на 3 от втория Далас Старс.

Utah goal! Scored by Dylan Guenther with 00:49 left in the 2nd. Assisted by Logan Cooley and Anders Lee. MIN: 2 | UTA: 4 #UTAvsMIN #mnwild #TusksUp https://t.co/s7rQjSwIll — NHL Goals (@nhl_goal_bot) November 26, 2026

"Всички допринесоха по свой собствен начин. Всички се включиха. Очевидно има много позитивни неща, които да извлечем. Трудно е да победиш отбор, който не е губил в редовното време от толкова мачове. Те повеждаха в последните си 15 мача, но ние вкарахме първи днес. Това е добра крачка напред", заяви старши треньорът на Юта Андре Турини, цитиран от официалния сайт на НХЛ.

Блейк Коулман отбеляза две от попаденията на Минесота, а Йеспер Валстед отрази 16 изстрела срещу вратата си.

Minnesota goal! Scored by Blake Coleman with 11:49 left in the 2nd. Assisted by Jonas Brodin and Michael McCarron. MIN: 2 | UTA: 3 #UTAvsMIN #mnwild #TusksUp https://t.co/qhu0YIhHOV — NHL Goals (@nhl_goal_bot) November 26, 2026

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