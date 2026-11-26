Монтана 2003 допусна поражение при гостуването си на Жирона в Еврокъп

Баскетболният Монтана 2003 отстъпи пред Жирона със 71:96 (17:31, 20:19, 18:20, 16:26) като гост в Испания в среща от петия кръг в група К на турнира Еврокъп при жените. Така българският тим, който заема второ място в групата, прекъсна серията си от три поредни победи и претърпя втора загуба в надпреварата.

За Жирона успехът бе трети пореден и общо четвърти, а испанският отбор продължава да оглавява временното класиране.

Домакините поеха водачеството от началото на мача и не го изпуснаха до края. До почивката баскетболистките на Жирона натрупаха аванс от 50:37, а преди последните 10 минути Монтана 2003 изоставаше с 55:70. В оставащото време двубоят се доиграваше, а домакините се възползваха от превъзходството си, увеличавайки още дистанцията.

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Даниела Уолън завърши с 19 точки, 5 борби и 2 асистенции за българския отбор, а Ндиома Кане добави 14 точки, 8 борби и 4 асистенции.

Последният мач на Монтана 2003 в груповата фаза на Еврокъп е домакинство срещу чешкия Острава на 1 декември. Преди това, на 28 октомври, съставът от Монтана приема Славия в среща от българското първенство.

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