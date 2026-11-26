Изпълнителният директор на ФИБА Европа Камил Новак пристига за мача между България и Дания

Изпълнителният директор на Европейската баскетболна централа (ФИБА Европа) Камил Новак ще посети София по повод утрешния двубой между България и Дания, който ще се играе в препълнената зала „Арена 8888“.

Визитата на Новак насочена към запознаване с новото ръководство на Българската федерация по баскетбол (БФБаскетбол), както и към обсъждане на развитието на българския баскетбол, приоритетите пред федерацията и възможностите за бъдещо сътрудничество с ФИБА Европа.

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В рамките на посещението си Камил Новак ще проведе работен обяд с ръководството на БФБаскетбол, както и среща с министъра на младежта и спорта Енчо Керязов и с Весела Лечева, председател на Българския олимпийски комитет.

В официалната среща ще участват и Константин Папазов, президент на БФБаскетбол, Георги Глушков, дългогодишен предишен президент на централата и член на Борда на ФИБА Европа, Иван Джиджев, изпълнителен директор на БФБаскетбол, както и Коста Илиев, представител на световната централа ФИБА.

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„Посещението на Новак е важна възможност за укрепване на отношенията между българския баскетбол и европейската баскетболна централа, за обмен на идеи и за очертаване на нови перспективи за развитие. Кулминацията на визитата ще бъде присъствието му на живо на двубоя България - Дания“, информираха от БФБаскетбол.

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