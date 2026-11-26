Добромир Дафинов: Няма какво да губим

В събота, Светкавица 2014 (Търговище) ще гостува на Септември (Тервел). Срещата е от 16-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Предстои ни двубой с един от най-добрите отбори в първенството през последните години. Няма какво да губим от такъв мач. Не сме се предали предварително. Трябва да излезем и да играем освободени психически, но с максимална мобилизация и пределно концентрирано 90-те минути. Разбира се, ще търсим и добър резултат“, коментира пред Sportal.bg Добромир Дафинов, президент на СФК Светкавица 2014.

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