Загуба за Борислава Христова и Атинайкос в Евролигата

Националката Борислава Христова и нейният гръцки тим Атинайкос отстъпиха с 82:91 след продължение при гостуването си на испанския Сарагоса в мач от петия кръг в група "А" на баскетболната Евролига за жени. Загубата бе четвърта за Атинайкос, който остава на последно място в групата. Домакините запазиха стопроцентовия си актив, постигайки пета поредна победа в турнира.

Христова завърши с 2 точки, 2 борби и 2 асистенции за близо 22 минути на терена.

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Сарагоса започна силно и си осигури аванс от 27:12 след 10 минути игра. Гостите изоставаха с 34:44 на почивката, а след по-добра трета част водеха с 55:54. Атинайкос изпусна преднина от 73:69 в последните минути от редовното време, позволявайки на Сарагоса да изравни за 73:73 и да прати мача в продължение.

За Атинайкос предстои гостуване на Арис на 29 ноември в двубой от гръцкия баскетболен шампионат.

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