Ботев (Нови пазар) надви Светкавица 2014 (Търговище)

В Каспичан, Ботев (Нови пазар) се наложи с 2:1 над гостуващия му Светкавица 2014 (Търговище). Срещата е от 11-ия кръг на Североизточната Трета лига. Стана интересен и коректен двубой. Съперниците си поделиха по полувреме. През първото по-добри бяха гостите. Явор Тодоров материализира предимството им с попадение в 35-ата минута. След почивката, домакините взеха инициативата. Капитанът Йордан Иванов изравни от фаул в 70-ата минута. Победният обрат направи влезлия като резерва Пресиан Алексиев, който вкара в последните секунди на мача.

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