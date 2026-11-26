Мълния удари самолета на Бешикташ, турският гранд кацна принудително

Истински кошмар преживя делегацията на Бешикташ по време на пътуването си за двубоя срещу Апоел (Беер Шева) от петия кръг на основната фаза на Лига Европа. Самолетът, с който пътуваше турският гранд, бе ударен от мълния и не успя да кацне на летището в грузинския град Батуми, съобщават турските медии.

По време на полета машината попаднала в силна турбуленция, а неблагоприятните метеорологични условия осуетили кацането в Грузия. В крайна сметка самолетът се приземил принудително в турския град Ризе.

Batum'a iniş yapamayan Beşiktaş uçağının havadaki manevraları. https://t.co/SWMKwh2aHt — Haber Kartalı (@HaberKartali) November 25, 2026

От Бешикташ потвърдиха за извънредното кацане и обявиха, че отборът ще продължи пътуването си до Батуми с автобус. Заради непредвидените обстоятелства официалната пресконференция на старши треньора Винченцо Италиано преди срещата бе отменена.

Впоследствие делегацията на истанбулския клуб пристигна в Батуми след близо осемчасово пътуване. Спортният директор на Бешикташ Йондер Йозен призна, че преживяното на борда е предизвикало сериозен страх, и отдаде заслуженото на пилота за решението му да се откаже от кацането в последния момент.

Beşiktaş'ın uçağına şimşek çaktı. Uçakta çok şiddetli sarsıntılar yaşandı. Yetkililer 'Hayatımız boyunca yaşadığımız en kötü uçuş' diyor. (Mustafa Korkusuz) https://t.co/x1yXbJwL5W — Haber Kartalı (@HaberKartali) November 25, 2026

Двубоят между Бешикташ и Апоел е насрочен за четвъртък, от 19:45 часа българско време. Турският гранд е символичен домакин, но заради забраната за провеждане на мачове с участието на израелски отбори на територията на Турция срещата бе преместена от Истанбул в Батуми.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google