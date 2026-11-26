Истински кошмар преживя делегацията на Бешикташ по време на пътуването си за двубоя срещу Апоел (Беер Шева) от петия кръг на основната фаза на Лига Европа. Самолетът, с който пътуваше турският гранд, бе ударен от мълния и не успя да кацне на летището в грузинския град Батуми, съобщават турските медии.
По време на полета машината попаднала в силна турбуленция, а неблагоприятните метеорологични условия осуетили кацането в Грузия. В крайна сметка самолетът се приземил принудително в турския град Ризе.
От Бешикташ потвърдиха за извънредното кацане и обявиха, че отборът ще продължи пътуването си до Батуми с автобус. Заради непредвидените обстоятелства официалната пресконференция на старши треньора Винченцо Италиано преди срещата бе отменена.
Впоследствие делегацията на истанбулския клуб пристигна в Батуми след близо осемчасово пътуване. Спортният директор на Бешикташ Йондер Йозен призна, че преживяното на борда е предизвикало сериозен страх, и отдаде заслуженото на пилота за решението му да се откаже от кацането в последния момент.
Двубоят между Бешикташ и Апоел е насрочен за четвъртък, от 19:45 часа българско време. Турският гранд е символичен домакин, но заради забраната за провеждане на мачове с участието на израелски отбори на територията на Турция срещата бе преместена от Истанбул в Батуми.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google