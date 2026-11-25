Черно море остана без треньор

Черно море Навибулгар обяви, че старши треньорът Фотис Такианос напуска отбора.

"Разделяме се със старши треньора Фотис Такианос и му пожелаваме успех! Благодарим за съвместната работа", информираха от варненския клуб чрез официалните си профили в социалните мрежи Инстаграм и Фейсбук.

Гръцкият специалист бе назначен на треньорския пост в Черно море в средата на август.

Варненци допуснаха три загуби в последните си четири срещи в Sesame НБЛ.

По-рано днес от клуба съобщиха за привличането на американския център Чавес Гудуин.

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