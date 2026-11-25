Черно море Навибулгар обяви, че старши треньорът Фотис Такианос напуска отбора.
"Разделяме се със старши треньора Фотис Такианос и му пожелаваме успех! Благодарим за съвместната работа", информираха от варненския клуб чрез официалните си профили в социалните мрежи Инстаграм и Фейсбук.
Гръцкият специалист бе назначен на треньорския пост в Черно море в средата на август.
Варненци допуснаха три загуби в последните си четири срещи в Sesame НБЛ.
По-рано днес от клуба съобщиха за привличането на американския център Чавес Гудуин.
Спечелете незабравимо изживяване: гледайте Александър Везенков на живо в мега-дербито с ПАОДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Стани част от отбора. Вземи своя екип на националния отбор по баскетбол в новия онлайн магазин: https://teambulgariabasket.bg/