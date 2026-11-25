Силен мач на Карина Константинова при победа на Келтерн в Еврокъп

Националката Карина Константинова изигра добър мач за своя германски тим Келтерн, който надигра Острава със 72:62 като гост в Чехия в петия си мач от група К на турнира Еврокъп. В тази група са още българският Монтана 2003 и Жирона, които излизат един срещу друг по-късно тази вечер в Испания.

Келтерн записа втория си успех в турнира, докато чешкият Острава допусна трета поредна и общо четвърта загуба.

Константинова допринесе за победата с 8 точки, 9 борби и 7 асистенции за малко над 27 минути на терена. Най-резултатна за Келтерн бе Александра Вилке с 16 точки и 6 борби.

Гостите водеха с 37:19 на почивката, а след третата част резултатът бе 51:44 в тяхна полза.

За Келтерн предстои гостуване на Хернер в първенството на Германия на 29 ноември, а на 2 декември Карина Константинова и съотборничките й ще се изправят срещу Жирона в Испания в следващия си двубой от турнира Еврокъп.

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Снимки: Imago