БФБаскетбол и Спешъл Олимпикс България продължават партньорството си

Българската федерация по баскетбол (БФБаскетбол) и Спешъл Олимпикс България продължават своето партньорство. Двете организации си сътрудничат от 2021 година в рамките на Европейската баскетболна седмица, обединени от общата цел за по-достъпна и приобщаваща спортна среда и повече възможности за специалните атлети да бъдат част от баскетболната общност.

„От 25 ноември до 3 декември отбелязваме Седмицата на Спешъл Олимпикс. Тазгодишното, 23-то издание е под мотото „Стойността на треньора“ и поставя акцент върху обучението и привличането на нови треньори, които да подкрепят развитието на спорта за хора с интелектуални затруднения. Посланик на кампанията е селекционерът на женския национален отбор Таня Гатева, която заедно с представители на националния отбор ще отправи специални послания в подкрепа на инициативата“, информираха от БФБаскетбол.

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Част от кампанията ще бъде и демонстрация по адаптиран баскетбол на Специалния отбор на Пловдив с треньор Тина Димитрова, която ще се проведе на почивката на мача България - Дания на 26 ноември. С инициативата БФБаскетбол и Спешъл Олимпикс България продължават да работят за среда, в която баскетболът обединява, дава възможности и доказва, че място на игрището има за всеки.

„Баскетболът продължава да отваря врати и да създава възможности за всички. Европейската баскетболна седмица на Спешъл Олимпикс, която се провежда в България от 2005 г., отново ще обедини деца, училища и баскетболни клубове в цялата страна“, припомни програмният координатор на Спешъл Олимпикс България Диана Банчева, която очерта предстоящите инициативи в рамките на кампанията. Тази година събитията ще обхванат 60 училища, където ще бъдат организирани спортни празници с участието и на местните баскетболни клубове. На местата, където възможностите на децата позволяват, ще бъдат проведени и турнири.

На днешната пресконференция присъстваха още президентът на БФБаскетбол Константин Папазов и селекционерът на женския национален отбор на България Таня Гатева, която е посланик на кампанията.

Първите прояви вече дават своя резултат. В училище „Кирил и Методий“ в Бургас 153 ученици са се включили в инициативата и са станали част от баскетболната игра.

Следващият акцент в програмата предстои на 4 декември, когато в Националната спортна академия ще се проведе турнир по обединен баскетбол 3х3. В този формат в един отбор играят заедно състезатели с интелектуални затруднения и партньори без такива, като срещите се провеждат по правилата на динамичния баскетбол 3х3 на половин игрище. Тренировъчни програми за атлети със специални потребности вече има в четири баскетболни клуба – БУБА Баскетбол, Левски, Тони 7 (Сливен) и Локомотив Пловдив. Отбори са създадени още в Пазарджик, Русе и Смолян, допълни Банчева.

„Тази практика ще се разраства, това е задължително“, категоричен Константин Папазов.

„Хората със специални потребности имат най-много нужда от внимание, за да не се чувстват различни. Всички на този свят сме равни. Ако ние сме повече докоснати от съдбата, трябва да отдадем любов и грижи на другите. Спортът и музиката са най-съвършените неща на този свят. Нека да не сме европейци само затова, че Европа ни е приела“, добави Папазов.

„Трябва да бъдем европейци не само на думи. Баскетболът може да даде шанс на всеки със специални потребности“, заяви Тина Димитрова, която разказа за показателен момент от своята практика, който разкрива истинската стойност на приобщаването чрез спорта. Нейният възпитаник Лъчезар Стоянов, който също присъства на пресконференцията, веднъж й казал: „Искам да ме пазят, да играя, както всички тези хора.“

„Отговорността на треньора е огромна, защото освен спортно-технически умения развива и характери и личности. Най-голямата победа е да дадеш на някого увереността, че може и всички да градим едно по-добро общество“, коментира националният селекционер Таня Гатева, която за пореден път подкрепя идеята, че баскетболът може да бъде много повече от състезание - той е средство за увереност, развитие и приобщаване, в което всеки има своето място.

Снимки: facebook.com/bf.basketball

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