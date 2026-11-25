Берое с първа победа в Адриатическата лига

Женският баскетболен Берое победи хърватския Трешневка 2009 със 75:74 (21:12, 21:25, 14:22, 19:15) в третия си мач от група "В" на Адриатическата лига. Това бе първа победа за старозагорки в тазгодишното издание на турнира след двете загуби от Партизан на старта. Победата за домакините дойде след множество обрати в резултата и драматични последни секунди.

Берое успя да натрупа аванс през първата четвърт най-вече с успешна стрелба от зоната за три точки. Домакините реализираха общо пет тройки и поведоха с 21:12 след десет минути игра. Гостите заиграха по-добре през втората четвърт, като успяха да изравнят и поведат в резултата също след точна стрелба от далечно разстояние. В последните минути играта бе равностойна, а Берое успя да вземе преднина на полувремето – 42:37.

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Третата четвърт започна равностойно, но след множество грешки в стрелбата на Берое постепенно хърватският тим успя да стопи изоставането си и поведе с три точки разлика преди последната част – 59:56 в полза на Трешневка 2009.

И двата отбора започнаха последната част с множество грешки под коша и след пет минути игра резултатът бе 67:63 в полза на гостите. Деана Стояновска реализира тройка със сирената почти от центъра и вдъхнови своя тим, който поведе с точка при оставащи 54 секунди. Леа Маршич реализира два наказателни удара за хърватския отбор, а в ответната атака Стояновска бе фаулирана и отбеляза двата наказателни. Последната атака в мача бе за Трешневка, които завършиха със стрелба в последния момент, но Нина Новак пропусна и Берое спечели със 75:74.

Над всички на паркета бе Деана Стояновска , която завърши с 26 точки, 5 борби и 9 асистенции за Берое. 18 точки за успеха добави Бри Гънелс.

Най-резултатна за Трешневка 2009 бе Нина Новак с 15 точки и 6 борби, а Каролин Скаре завърши с 13 точки.

В следващия си мач от Адриатическата лига Берое гостува на словенския Цинкарна Целие, а срещата е насрочена за 8 декември.

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