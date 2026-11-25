Черно море с ново американско попълнение

Отборът на Черно море Навибулгар се похвали с ново попълнение. Това е центърът Чавес Гудуин, обявиха от варненския клуб в профилите си в социалните мрежи Инстаграм и Фейсбук.

"Представяме ви нашето ново попълнение - центъра Чавес Гудуин! Добре дошъл в “зелено-бялото” семейство!", написаха от Черно море.

Така той ще бъде трети чужденец в състава на "моряците" и общо шести от началото на сезона в Sesame Национална баскетболна лига. Припомняме ви, че клуба освободи трима от американците си - Къртис Джоунс, Даниджей Харис и Дайшон Бърк.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Стани част от отбора. Вземи своя екип на националния отбор по баскетбол в новия онлайн магазин: https://teambulgariabasket.bg/