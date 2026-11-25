Пуснаха допълнителни билети за мача България - Дания

Огромният интерес към мача между България и Дания продължава! След като първоначално пуснатите билети бяха разпродадени в рамките на едва 60 минути, Българската федерация по баскетбол отваря допълнителни сектори в „Арена София“.

Нови билети вече ще бъдат достъпни в мрежата на Eventim за Етаж 3, Сектор 3, на цена от 5 евро - можете да ги намерите чрез платформата Eventim.bg.



Така още баскетболни фенове ще имат възможност да подкрепят „лъвовете“ в дългоочакваното завръщане на мъжкия национален отбор в София за официален мач след повече от 12 години.



България приема Дания на 26 ноември (четвъртък) от 19:00 часа в двубойот група D на предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029.



"Благодарим за невероятната подкрепа! Нека напълним „Арена София“ и бъдем зад „лъвовете“!", написаха от БФБаскетбол.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Стани част от отбора. Вземи своя екип на националния отбор по баскетбол в новия онлайн магазин: https://teambulgariabasket.bg/