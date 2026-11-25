Янаки Милев допусна поражение в първия кръг на двойки в Анкара

Националът на България за Купа "Дейвис" Янаки Милев отпадна на старта на двойки на турнир по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в турската столица Анкара с награден фонд 63 хиляди долара. 22-годишният състезател и представителят на домакините Тунджай Дуран отстъпиха пред вторите поставени Хуан Хосе Бианки (Венецуела) и Джошуа Шийхи (САЩ) с 3:6, 4:6 за 53 минути.

Милев и Дуран изостанаха с 0:3 в откриващия сет след допуснат пробив във втория гейм, от който не успяха да се възстановят до края на частта. Опонентите им се възползваха от друга серия от три поредни гейма от 2:1 до 2:4 във втория сет, благодарение на която си заслужиха крайния успех.

Вчера Янаки Милев отпадна и в турнира поединично, където допусна поражение в първия кръг от Олег Приходко (Република Северна Македония).

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