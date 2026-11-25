Елизара Янева не даде нито един гейм на съперничката си в първия кръг на сингъл в Търнава

Най-добрата българска тенисистка Елизара Янева стартира с успех на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Търнава (Словакия) с награден фонд 60 хиляди евро. 19-годишната националка, която е водачка в схемата, надигра представителката на домакините Катарина Якубцова с 6:0, 6:0 за 48 минути. Янева наниза 4 аса в хода на двубоя и направи само една двойна грешка, докато съперничката ѝ допусна четири.

Във втория кръг българката може да срещне сънародничката си Лидия Енчева, която по-късно днес ще се изправи срещу квалификантката Беатрисе Зелтина (Латвия).

Третата българка в турнира поединично Изабелла Шиникова, която премина през пресявките, ще играе срещу квалификантката Лайма Владсон (Узбекистан).

Шиникова продължава напред и в надпреварата на двойки, където заедно с Владсон са четвъртфиналистки и ще срещнат поставените под номер 1 в схемата Маделайн Брукс (Великобритания) и Делейна Хюит (САЩ).

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Снимки: Imago