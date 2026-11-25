Френски тенисист е заплашен от 4-годишно наказание

Френският тенисист Артур Риндернеч е изправен пред четиригодишно наказание заради отказ да се подложи на допинг тест в началото на месец юни, съобщава вестник "Екип".

Международната агенция за почтеност в тениса (ITIA) провежда разследване. Риндернеч отрече обвиненията.

„Запознат съм със съобщенията относно предполагаемия ми отказ да се подложа на допинг тест. Вече уведомих ITIA, че отхвърлям тези обвинения и поисках въпросът да бъде разгледан и решен от независим трибунал. Ще предоставя на независимия трибунал пълна информация за ситуацията“, написа той в профила си в Инстаграм.

31-годишният Риндернеч заема 58-о място в световната ранглиста на ATP. Той няма спечелени титли до момента в кариерата си. Най-добрият резултат на французина на турнир от Големия шлем е достигането до четвъртия кръг на Откритото първенство на САЩ през 2025 година.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages