Денислава Глушкова преодоля първия кръг на сингъл в Гърция

Денислава Глушкова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 30 хиляди евро. 22-годишната българка постигна успех срещу Бриана Сабо (Румъния) с 6:2, 6:2 за час и 38 минути на корта. След три пробива в първия и два във втория сет Глушкова не срещна особени трудности по пътя си към победата. Следващата ѝ съперничка ще бъде победителката от двубоя между сънародничката ѝ Беатрис Спасова, която участва с „уайлд кард“, и петата поставена Лусия Кортес Йорка.

По-късно днес квалификантката Виктория Велева ще играе срещу друга състезателка, преминала през пресявките, Виктория Алън (Великобритания).

Четвъртата българка в основната схема Лиа Каратанчева, която е поставена под номер 7, отстъпи вчера пред румънката Джулия Сафина Попа с 3:6, 2:6.

В двубоите си от надпреварата на двойки вчера сестрите Денислава и Андрея Глушкови загубиха от водачките в схемата Оана Гаврила (Румъния) и Сапфо Сакелариди (Гърция) с 2:6, 1:6, докато Спасова и Велева допуснаха поражение от представителките на домакините Лидия Панайотиду и Елени Цецу с 5:7, 6:7(3).

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