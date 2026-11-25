Тарп: Хората мечтаят за това

Малцина атлети успяват да подобрят световен рекорд още преди да са преминали в професионалния спорт. Точно това обаче постигна Джа'Коби Тарп през 2026 година. Тогава 20-годишният колежански състезател смая спортния свят през юни, поставяйки нов върхов планетарен резултат от 12.75 секунди на 110 метра с препятствия по време на колежанския шампионат в Юджийн.

Този миг постави началото на нова ера в хърделите. Тарп подобри постижение, устояло непокътнато цели 14 години след бягането на Арис Мерит от 12.80 секунди на финала на Диамантената лига в Брюксел през 2012 година. За броени часове Тарп се превърна от обещаващ талант в глобална суперзвезда. Големият въпрос бе дали ще успее да затвърди представянето си на най-високата международна сцена. Американецът премина при професионалистите само няколко седмици след историческия рекорд и веднага се прицели в Диамантената лига.

Въпреки че бе дебютирал в престижната верига в Монако през 2025 година, именно този сезон трябваше да бъде първият му сериозен щурм към трофея.

При отсъствието на световно първенство или олимпийски игри през 2026 година, Диамантената лига бе сцената, на която Тарп трябваше да покаже класата си срещу световния елит.

"Подхождам към това както към всяко друго състезание, защото няма значение какво си постигнал преди. Единственото важно е какво показваш в самия ден“, заяви той при пълния си професионален дебют на "Префонтейн Класик“ в Юджийн.

На същата писта на стадион "Хейуърд Фийлд“, където постави рекорда, Тарп направи стабилен старт в Диамантената лига, завършвайки втори зад намиращия се в отлична форма свой сънародник Джамал Брит.

Не след дълго обаче младокът отпразнува и първата си диамантена победа.

Няколко седмици по-късно в Лондон Тарп триумфира с впечатляващите 12.89 секунди, записвайки нов рекорд на турнира на една от най-емблематичните лекоатлетически арени.

"60 000 фенове – за това живея!“, каза той след победата на стадион "Лондон“. „Живея за големите моменти и се радвам, че успях да изляза и да го постигна.“

Пътят му обаче не премина изцяло безпрепятствено. При завръщането си в сериите месец по-късно в Лозана, световният рекордьор претърпя първия спад в прохождащата си професионална кариера.

По време на турнира „Атлетисима“ Тарп се закачи в препятствие още в началото и финишира на последната позиция.

Напрежението върху него да докаже, че силните му резултати не са били плод на случаен проблясък, стана по-голямо от всякога.

Той даде категоричен отговор в Силезия, където грабна втора победа за сезона с 13.05 секунди и си осигури класиране за финала на Диамантената лига в Брюксел.

Със световен рекорд и два диамантени успеха в актива си младият препятственик пристигна в Белгия като фаворит, устремен към първото си голямо глобално отличие.

Тарп не разочарова, като удържа упоритата конкуренция на Брит, пресече първи финалната линия и грабна Диамантения трофей за първи път.

"Това е отличие, за което мнозина само мечтаят, а аз го спечелих още в първата си година като професионалист“, призна атлетът. "Това наистина е благословия.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google