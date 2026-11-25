Кипчоге призова Кения да се бори за домакинство на маратон от световния елит

Двукратният олимпийски шампион в маратона Елиуд Кипчоге отправи предизвикателство към родината си Кения да повиши амбициите си и да работи за приемането на второто за Африка състезание от престижната верига “Световни маратонски мейджъри“. Призивът му идва непосредствено след историческия пробив на Южна Африка на най-високата световна сцена.

Според легендарния бегач Кения притежава изключителен талант, богати традиции и огромен международен авторитет, които са напълно достатъчни за организирането на елитен старт от този ранг. В момента веригата включва седем установени маратона, а маратонът в Кейптаун ще се присъедини официално като осми член през 2027 година. Южноафриканският град получи официално потвърждение за своя статут на 10 юни 2026 година, което бележи ключов момент за леката атлетика на континента.

Кипчоге беше сред основните звезди на тазгодишното издание в Кейптаун на 24 май, където завърши на 16-о място с време от 2:13:29 часа. Това участие бе втора спирка от неговия мащабен тригодишен проект за пробягване на маратон на всеки континент.

По време на представянето на новия маратон “Сисибо“, предлагащ сериозен награден фонд, шампионът подчерта, че Кения трябва да погледне отвъд традиционната си доминация при професионалистите и да се стреми към организация на водещи масови събития.

“Нека мечтаем смело — маратонските мейджъри се разрастват. Днес Кейптаун постигна огромен успех за Африка и се присъедини към елита. Дълги години нашият континент изпращаше своите атлети на състезания в чужбина, но вече имаме собствен голям маратон.“

В спортния календар на Кения вече присъстват утвърдени състезания като маратона “Стандарт Чартърд Найроби“, маратона на град Найроби, “Лева Сафари Маратон“ и новоучреденият “Сисибо Маратон“, насрочен за 19 декември. Въпреки това страната изостава в привличането на масови участници, като единствено стартът “Стандарт Чартърд Найроби“ е преминавал границата от 30 000 бегачи.

Кипчоге е убеден, че огромната база от таланти и позицията на страната като световна сила в бягането на дълги разстояния са солидна основа за подобен пробив.

“Най-добрите маратонци в света живеят и тренират тук, в Кения. Представете си да имаме наш собствен голям маратон — бегачи от Токио, Лондон и цяла Европа да идват тук, а светът да ни наблюдава. За мен това ще бъде истински успех.“

Легендарният атлет обаче предупреди, че само желание няма да бъде достатъчно. За достигането на строгите стандарти на веригата ще са необходими сериозни инвестиции и значителни организационни подобрения.

“Всяка мечта изисква упорит труд. В продължение на дълги години Кейптаун работи усърдно, за да заслужи този престижен статут.“

Приемането на Кейптаун бе предшествано от продължителен процес на оценка, обхващащ организационния капацитет, оперативните стандарти, финансовата стабилност и мерките за сигурност. Състезанието покри изискванията за златен етикет, осигури бързо трасе, увеличи участниците си до близо 27 000 и въведе стриктни медицински протоколи.

Кипчоге отбеляза, че Кения трябва да покрие абсолютно същите изисквания по отношение на достъпността, качеството на маршрута, безопасността, медицинското обслужване и финансовата коректност.

“Трябва да създадем събитие за всички — за млади и стари, за кенийски атлети и за чуждестранни гости. Необходимо ни е отлично трасе, сигурност, качествени медицински грижи и гарантирано навременно изплащане на наградните фондове.“

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