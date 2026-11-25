Джон Корир няма да защитава титлата си на маратона във Валенсия заради контузия

Вторият от маратона на Берлин през 2023 г. Винсънт Нгетич се надява да направи запомнящ се дебют на маратона във Валенсия на 6 декември. Кенийските звезди в бяганията на дълги разстояния имат амбицията да продължат хегемонията си по испанските улици, но подготовката на страната за престижната надпревара претърпя сериозен удар.

Действащият шампион Джон Корир, който заема десетото място във вечната ранглиста на най-бързите маратонци в историята, беше принуден да се оттегли от състезанието заради контузия. 29-годишният атлет не скри разочарованието си от пропуснатата възможност да защити титлата си.

"За съжаление няма да мога да защитя трофея си на маратона във Валенсия на 6 декември поради контузия“, обяви Корир.

През миналия сезон кениецът триумфира по безапелационен начин във Валенсия, спирайки хронометрите на 2:02:24 часа, изпреварвайки германеца Аманал Петрос (2:04:03 часа) и норвежеца Аует Кибраб (2:04:24 часа).

Междувременно Нгетич намери място сред новите елитни имена в звездната стартова решетка. Той пристига в Испания с повишено самочувствие след категорична победа на полумаратона в Джакарта на 24 октомври, спечелен с време 1:01:04 часа. В индонезийската столица Кения окупира изцяло почетната стълбичка, като неговите сънародници Гидиън Кипротич (1:02:30 часа) и Бърнард Вамбуа (1:05:05 часа) заеха съответно второ и трето място.

Успехът в Джакарта обаче дойде след труден старт на кампанията му за 2026 година. Нгетич откри сезона с десето място на полумаратона в Хюстън на 11 януари с резултат 1:00:29 часа, последвано от девета позиция на маратона в Токио на 1 март с 2:05:21 часа. На 26 април кениецът финишира седми на 10-километровото бягане в Бенгалуру с 27:53 минути, а на 31 май остана на крачка от подиума на шосейната надпревара в Манчестър, заемайки пето място с 27:49 минути. В Манчестър етиопецът Селемон Барега взе златото с 27:37 минути, следван от Сантяго Катрофе от Уругвай (27:39 минути) и Оскар Челимо от Уганда (27:42 минути). Непостоянството на Нгетич се прояви и на маратона в Сидни на 30 август, където завърши на седма позиция с 2:05:28 часа.

Въпреки колебанията в последно време, кениецът притежава впечатляваща визитка в класическата дистанция. Той финишира втори на Берлинския маратон през 2023 година с 2:03:13 часа и записа две поредни трети места на маратона в Токио през 2024 година (2:04:18 часа) и 2025 година (2:04:00 часа).

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Снимки: Imago