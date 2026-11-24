Мозер ще скача в Руан през февруари

Двукратната европейска шампионка в овчарския скок Ангелика Мозер потвърди своето участие в предстоящото издание на турнира “Перш Елит Тур“, което ще се проведе на 13 февруари във френския град Руан. През изминалата година тя зае третата позиция в състезанието с резултат от 4.62 метра. Тогава победата отиде при представителката на Великобритания Моли Кодъри, преодоляла 4.70 метра, а втора със същата височина остана Тина Шутей.

След като вече записа постижение от 4.85 метра на два пъти през 2026 година, Мозер ще се опита да започне убедително сезона на закрито, като амбициите ѝ са насочени към спечелването на трета европейска титла в зала.

Тя завоюва предишните си златни отличия през 2021 година с резултат от 4.75 метра и през 2025 година с 4.80 метра. На Европейското първенство по лека атлетика в зала във Валенсия 2027 година Мозер има възможността да влезе в историята като първата жена с три победи в тази надпревара.

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Снимки: Gettyimages