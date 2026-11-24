Световният шампион Джими Гресие с остри критики към кенийската атлетика след допинг скандалите

Френският лекоатлет Джими Гресие, който спечели световната титла през 2025 година, изрази публично възмущението си от мащабния допинг проблем в Кения. Повод за острата му реакция в социалната мрежа "Инстаграм" стана поредната вълна от наказания на елитни кенийски състезатели.

Французинът не спести критиките си, но по-късно изтри публикацията си: "От години слушаме как кенийските атлети били най-добрите в света и какви ли не още приказки. Според мен това просто не е вярно. Смятам, че от доста време насам всички сме заблуждавани от измамите на тези състезатели. Дори и сред тях да има изключително надарени, силни и мотивирани бегачи, за които това е водещият спорт в родината им.“

Реакция след поредица от наказания Позицията на Гресие идва непосредствено след решението на Звеното за почтеност в леката атлетика да наложи санкции на Вероника Лолео, Роналд Корир и олимпийската шампионка Перес Джепчирчир. Самият Гресие завоюва златен медал на 10 000 метра на световното първенство в Токио през 2025 година в същия ден, в който Джепчирчир триумфира в женския маратон.

Макар френският шампион да прояви известно разбиране към факта, че бедността тласка много африкански бегачи към търсене на забранени средства за издръжка на семействата им, той подчерта, че нечестната игра е недопустима.

"Разбирам, че тези кенийски спортисти живеят в бедност, но това не е извинение за измама“, заяви Гресие. "Това са откраднати мигове от живота на честните атлети. Мога по-лесно да разбера кенийски или африкански състезател, притиснат от нищетата, отколкото европейски бегач, който има множество други възможности за успех, но измамата си остава измама.“

Според французина вината не е единствено у самите спортисти, а и в техните представители: "Нека не се лъжем. Мащабът на тези измами е огромен и голяма част от вината носят мениджърите, които се възползват от бедността на състезателите за колосални финансови печалби.“

Сериозността на допинг кризата в Кения Въпреки че коментарите на Гресие предизвикаха бурни дискусии и мнозина онлайн ги изтълкуваха като обвинение към абсолютно всички кенийски бегачи, думите му по-скоро насочват вниманието към системния характер на проблема.

От създаването на Звеното за почтеност в леката атлетика през 2017 година над 140 кенийски лекоатлети са получили наказания за нарушения на антидопинговите правила. Страната се нарежда на второ място в света по брой положителни проби след Индия и продължава да бъде категоризирана като високорискова зона.

През 2025 година страната попадна под сериозни рестрикции, след като Световната антидопингова агенция обяви Антидопинговата агенция на Кения за несъответстваща на изискванията на световния кодекс. В отговор Найроби прие план за корективни мерки и от март 2026 година въведе по-чести внезапни проверки и детайлни разследвания. Кения трябва да приеме Световното първенство по лека атлетика през 2029 година в Найроби, но ако новата система за контрол не докаже своята ефективност, страната рискува да загуби домакинството на престижния форум.

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