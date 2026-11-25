Златен триумф за българския отбор на SASAKI Trophy в Япония

Българският отбор по естетическа групова гимнастика завоюва златните отличия на престижния международен турнир SASAKI Trophy, който се проведе в Сакай, Япония, съпътствайки Световното първенство по естетическа групова гимнастика.



В категория 10–12 години, дисциплина „Къса програма“ нашите момичета впечатлиха с представянето си и заслужено се изкачиха на най-високото стъпало на почетната стълбичка. Златните медали спечели отборът в състав: Калина Христова, Катлея Благоева, Катерина Пишарова, Кристина Герчева, Далия Пенджурова, София Иванова, Мишел Петкова и Емили Карамитова.

Силно начало за родните отбори на турнир по естетическа гимнастика в Япония

Това престижно отличие е признание за таланта, труда, постоянството и отдадеността на младите гимнастички, които достойно представиха България на международната сцена.



Успехът донесе заслужена радост за момичетата и техните треньори Лазарина Димитрова и Стефани Димитрова, както и за помощник треньорите Натали Танева и Борислава Бачева, и Светлана Петрова - специалист в акробатиката.

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