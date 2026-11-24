Цвета Кузмова е съдия номер 1 по художествена гимнастика на национално ниво за 2026 година, обявиха от БФХГ. След първото място през 2024-а и второто през 2025-а Кузмова отново оглавява годишната класация на реферите по художествена гимнастика в състезанията от Държавния спортен календар с актив от 557 точки. Това е заслужено признание за нейния професионализъм, прецизност, отговорност и отдаденост към спорта.
С актив от 531 точки Валя Маркова заема второто място.
Носителката на наградата за 2025 година отново е сред тримата най-добри съдии по художествена гимнастика. С 508 точки Светлана Куюмджиева заема третата позиция в годишната класация.
пълно класиране:
1. Цвета Кузмова - 557 точки
2. Валя Маркова - 531
3. Светлана Куюмджиева - 508
4. Виктория Данова - 415
5. Ванеса Найденова - 309
6. Денислава Начева - 298
7. Камелия Игнатова - 294
8. Боряна Гинева - 250
9. Росина Атанасова - 234
10. Савина Велкова - 203
11. Вивиан Делийска - 187
12. Анета Гайдаджиева - 169
13. Ирина Петрова - 162