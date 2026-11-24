Цвета Кузмова е съдия №1 по художествена гимнастика на национално ниво за 2026 г.

Цвета Кузмова е съдия номер 1 по художествена гимнастика на национално ниво за 2026 година, обявиха от БФХГ. След първото място през 2024-а и второто през 2025-а Кузмова отново оглавява годишната класация на реферите по художествена гимнастика в състезанията от Държавния спортен календар с актив от 557 точки. Това е заслужено признание за нейния професионализъм, прецизност, отговорност и отдаденост към спорта.

С актив от 531 точки Валя Маркова заема второто място.

Носителката на наградата за 2025 година отново е сред тримата най-добри съдии по художествена гимнастика. С 508 точки Светлана Куюмджиева заема третата позиция в годишната класация.

пълно класиране:

1. Цвета Кузмова - 557 точки

2. Валя Маркова - 531

3. Светлана Куюмджиева - 508

4. Виктория Данова - 415

5. Ванеса Найденова - 309

6. Денислава Начева - 298

7. Камелия Игнатова - 294

8. Боряна Гинева - 250

9. Росина Атанасова - 234

10. Савина Велкова - 203

11. Вивиан Делийска - 187

12. Анета Гайдаджиева - 169

13. Ирина Петрова - 162

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