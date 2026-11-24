Мане приветства решението титлата на Африка да се върне на Сенегал, но и отправи добронамерено послание към Мароко

Капитанът и звезда на Сенегал Садио Мане реагира на решението на Спортния арбитражен съд да върне титлата на "лъвовете от Теранга" след скандалния финал за Купата на африканските нации.

Магистратите постановиха, че резултатът от мача, игран на 18 януари 2026 г. в Рабат, трябва да остане валиден: Сенегал победи Мароко с 1:0 след продължения.

🚨🇸🇳 Sadio Mané: “The decision of the court of arbitration for sport that restores senegal to its title of african champion fills us with joy”. “Thank you to my teammates. i know the efforts and the sacrifices that each one has made for this second star”. “I address a message of respect and encouragement to the Moroccan people and to the players of Morocco. They have achieved a beautiful run and can be proud of it. I wish them the best for the future”. “Senegal and Morocco are two brother peoples. May the passion for football continue to bring us closer”. “Congratulations to all Senegalese. This win is also yours”. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 24, 2026

„Решението на Спортния арбитражен съд, с което се възстанови титлата от Купата на африканските нации за Сенегал, ни изпълва с радост. Благодаря на моите съотборници. Знам за усилията и жертвите, които всеки от тях положи за тази втора звезда.

Изказвам уважението и подкрепата си към мароканския народ и играчите на мароканския национален отбор. Те изиграха прекрасен турнир и могат да се гордеят с него. Пожелавам им всичко най-добро за в бъдеще. Сенегал и Мароко са две братски нации. Нека страстта ни към футбола продължи да ни сближава. Поздравления за всички сенегалци. Тази победа е и ваша“, написа Мане в социалните мрежи.

Спортният арбитражен съд реши: Сенегал е шампион на Африка

На 17 март Апелативният комитет на Конфедерацията за африкански футбол (КАФ) отсъди служебна загуба с 0:3 на Сенегал във финала за Купата на африканските нации срещу Мароко, тъй като Мане и съотборниците му напусна терена в знак на протест срещу дузпа, отсъдена за мароканците в добавеното време на мача.

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