Десет мача ни очакват тази нощ в НБА

Предстои поредна вълнуваща нощ в Националната баскетболна асоциация (НБА). В програмата са включени десет двубоя от редовния сезон, които обещават интересни сблъсъци и много емоции за феновете на баскетбола.

Един от най-интересните мачове противопоставя Филаделфия 76ърс и Портланд Трейл Блейзърс, като домакините ще преследват шестата си поредна победа. В същото време Милуоки Бъкс, който е на дъното на Източната конференция с едва един успех и 16 загуби, ще се опита да прекъсне негативната си серия при гостуването на Торонто Раптърс. На Запад Сан Антонио Спърс, който дели първото място с Лос Анджелис Лейкърс, гостува на последния в класирането Сакраменто Кингс.

Читателите на Sportal.bg ще могат да следят развитието на всички срещи в реално време.

Спечелете незабравимо изживяване: гледайте Александър Везенков на живо в мега-дербито с ПАО

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Стани част от отбора. Вземи своя екип на националния отбор по баскетбол в новия онлайн магазин: https://teambulgariabasket.bg/