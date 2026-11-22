Отлични Жасмин Величков и Илия Петков, Монца с втора победа в Италия

Националите Жасмин Величков и Илия Петков и техният Веро Волей (Монца) постигнаха едва втора победа от началото на сезона в италианската Суперлига. Играчите на Масимо Екели биха категорично като гости Палаволо (Падуа) с 3:0 (25:17, 25:23, 25:22) в среща от 6-ия кръг, игран тази вечер в зала "Киоене Арена".

Така Монца "се отлепи" от дъното и вече е на 10-о място във временното класиране с 2 победи, 4 загуби и 5 точки.

Георги Татаров с 13 точки и 63% ефективност в атака срещу Тренто

В следващия 6-и кръг Величков, Петков и съотборниците им са домакини на Алианц (Милано), с националът Георги Татаров в състава. Мачът е в неделя (29 ноември) от 18,00 часа българско време.

Жасмин Величков изигра отличен мач и стана втори по резултатност с 12 точки (3 блока, 50% ефективност в атака и 59% позитивно посрещане - +4).

Илия Петков също се представи добре и завърши с 5 точки (50% ефективност в атака - -1) за успеха.

Най-резултатен за Монца отново бе Диего Фрашио с 15 точки (1 блок, 1 ас и 50% ефективност в атака - +2) за победата.

За домакините от Падуа единственият, който се представи на ниво, беше Леонардо Леодолтер, който приключи със 17 точки (1 ас, 48% ефективност в атака и 62% позитивно посрещане - +10).

ПАЛАВОЛО (ПАДУА) – ВЕРО ВОЛЕЙ (МОНЦА) 0:3 (17:25, 23:25, 22:25)

ПАДУА: Аршия Бехнежад, Матиа Ориоли 6, Марко Пелакани 8, Амир Голзадех 5, Леонардо Леодолтер 17, Андреа Труокио 5 – Франческо Д'Амико-либеро (Йоша Кунстман, Алесандро Бристот)

Старши треньор: ЯКОПО КУТИНИ

МОНЦА: Андрю Роуън 1, Диего Фрашио 15, ЖАСМИН ВЕЛИЧКОВ 12, Аксел Ларсен 11, ИЛИЯ ПЕТКОВ 5, Томас Берета 10 – Флавио Морацини-либеро (Леонардо Бонаки, Пиер Перен 4)

Старши треньор: МАСИМО ЕКЕЛИ.

Снимки: legavolley.it

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