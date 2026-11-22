ЦСКА продължи победния си ход с чист успех над Пирин в Разлог

ЦСКА постигна победа с 3:0 (25:19, 25:23, 25:18) като гост на Пирин (Разлог) в двубой от шестия кръг на мъжката Winbet Супер Волей. Възпитаниците на Александър Попов срещнаха най-сериозна съпротива във втория гейм, но успяха да се наложат в три части и да продължат успешната си серия след драматичното класиране за следващия кръг на Чалъндж къп.

Домакините започнаха по-добре срещата и поведоха с 2:0 след две поредни блокади, едната от които на Радослав Гаджанов срещу Станислав Кулагин. ЦСКА обаче постепенно намери ритъма си и обърна до 12:9 след успешни атаки на Тодор Костов и Кулагин. „Червените“ увеличиха аванса си до 18:13, а младият Петър Господарски също се отличи с добро отиграване. Пирин намали до 18:15 след ас на Агонцев, но гостите запазиха преднината си. Ас на Никола Великов направи резултата 20:15, а ЦСКА затвори частта с 25:19 след грешка на сервис на домакините.

Вторият гейм предложи най-оспорваната битка в срещата. Пирин поведе с 10:7 след силни изяви на Иван Тасев и Димитър Дулчев, но два поредни аса на Захари Згуров възстановиха равенството при 10:10. Двата отбора продължиха да си разменят точки, а при 20:19 домакините спечелиха продължително разиграване след блокада срещу Николай Пенчев. ЦСКА обаче обърна до 23:21 след успешни атаки на Кулагин и Згуров и грешка на Гаджанов. Пирин спаси два геймбола, включително след блокада на Гаджанов срещу Костов, но Кулагин реализира решаващата точка за 25:23.

В третата част „червените“ поеха инициативата още в началото и поведоха с 8:5. Николай Пенчев се отличи с няколко успешни атаки и блокада, а ЦСКА постепенно увеличи преднината си до 16:11. Домакините опитаха да намалят изоставането си, но гостите продължиха да контролират играта. В заключителните разигравания Никола Великов се отличи с блокада срещу Иван Тасев, а грешка в атака на Пирин оформи крайното 25:18.

Най-резултатен за ЦСКА беше Станислав Кулагин с 15 точки (14 успешни атаки и 1 блокада), следван от Захари Згуров с 14 точки (11 атаки и 3 аса) и Николай Пенчев с 11. За Пирин Костадин Гаджанов и Димитър Дулчев реализираха по 10 точки, а Иван Тасев добави 9.

ПИРИН (РАЗЛОГ) – ЦСКА 0:3 (19:25, 23:25, 18:25)

ПИРИН (РАЗЛОГ): Павел Душков 6 т., Любомир Агонцев 1 т., Виктор Томов 2 т., Костадин Гаджанов 10 т., Димитър Дулчев 10 т., Иван Тасев 9 т. – Дафин Коцев-либеро 0 т. (Любомир Златков 8 т., Вилиан Хаджиев 0 т., Ерик Георгиев 1 т., Димитър Копанаров 0 т., Михаил Петров 0 т., Георги Елчинов 0 т.)

Старши треньор: Благовест Катранджиев

ЦСКА: Петър Господарски 4 т., Никола Великов 4 т., Захари Згуров 14 т., Тодор Костов 6 т., Станислав Кулагин 15 т., Николай Пенчев 11 т. – Мартин Божилов-либеро 0 т. (Даниел Тихолов 0 т., Евън Георгиев 0 т., Константин Митев 0 т., Александър Ангелов-либеро 0 т., Теодор Тодоров 0 т., Ахмед Диа 0 т., Данаил Димов 0 т.)

Старши треньор: Александър Попов

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