Валентин Митев спечели открития турнир по ускорен шахмат за "Купа Плевен 2026"

Валентин Митев от Левски София спечели открития турнир по ускорен шахмат за "Купа Плевен 2026" със стопроцентов резултат от седем победи. Партиите се играха в хотел "Ростов".

За БТА победителят каза, че турнирът е преминал при феърплей. По време на срещите той се е забавлявал, надява се, че другите шахматисти – също. Валентин участва за втора поредна година и за втори път печели купата. Предстои му участие в Европейско първенство за корпорации в един отбор с Веселин Топалов, а след Нова година ще се включи в опън турнири в чужбина.

Според главния съдия Чавдар Андреев турнирът е протекъл успешно. Участие са взели 84 състезатели от над 10 града, което е повече от очакваното. Това е най-масовият турнир в Плевен през последните години. Участвали са от начинаещи до професионалисти. Най-малкият участник е бил на шест години, а най-възрастният – на 81.

В основното класиране второ място зае Румен Ташков от Враца. Трети остана Мартин Петков от Спартак Плевен XXI.

Най-добре представила се жена е Катрин Ангелова от Плевен XXI.

Победители в отделните възрастови групи станаха: до осем години - Йоанна Донова от Плевен XXI; до 10 – Борислав Бочев от Асеневци Велико Търново; до 12 – Цветан Данев от Дунав Русе 1931; до 14 – Радослав Йорданов от Спартак Плевен XXI и до 20 години – Владислав Цанков от Ловеч.

Специални награди бяха присъдени за най-добре представил се извън първите осем с ЕЛО до 1900 на Енвер Таир от Спартак Плевен XXI; с ЕЛО до 1750 на Красимир Петров от Ловеч.

Най-добър при мъжете над 65 години стана Петър Цаков от Козлодуй, над 50 години - Йосиф Велев от Оряхово.

Чавдар Андреев връчи и два специални приза – на Община Плевен за подкрепата и на Академия Шах и Мат за мощния тласък за развитието на шахмата в Плевен.

Турнирът беше за всички възрасти в седем кръга по "швейцарска система". Наградите връчи Евгени Петров от отдел "Спорт" на Община Плевен.

Инициативата е част от Спортния календар на Община Плевен за 2026 година, организатор е Спортен клуб по шахмат Спартак Плевен XXI.

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