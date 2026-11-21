Сериозно европейско присъствие на маратона във Валенсия

Внушителна група от водещи европейски атлети ще застане на старта на престижния маратон във Валенсия на 6 декември. В стартовия списък личат имената на 27 мъже с лични постижения под 2:10 часа и 29 жени с резултати под 2:30 часа. Трасето във Валенсия е сред най-бързите в света и традиционно привлича състезатели, устремени към лични и национални рекорди, както и към покриване на квалификационни нормативи за Световното първенство по лека атлетика през 2027 година и Олимпийските игри през 2028 година.

Фаворитите при мъжете С най-добри лични времена сред европейците при мъжете стартират националният рекордьор на Швеция Сулдан Хасан (2:05:57) и французинът Еманюел Рудолф (2:05:58). Двамата се класираха съответно четвърти и единадесети на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през 2026 година.

Огромен интерес предизвиква и дебютът на класическата дистанция на французина Етиен Дагино, който завоюва бронзов медал на 5000 метра на шампионата в Бирмингам. Дагино вече доказа класата си в дългите бягания, след като през 2024 година записа европейски рекорд на 10 километра с 27:04 минути, а по-рано през този сезон постигна 59:27 минути в полумаратона.

Възходът на Лили Анна Виндич-Тот и силното испанско присъствие В надпреварата при жените погледите са насочени към бързо прогресиращата Лили Анна Виндич-Тот. Унгарката, която в миналото се състезаваше на 3000 метра стийпълчейз, поднесе изненада със сребърен медал на маратона от Европейското първенство в Бирмингам, а само шест седмици по-късно триумфира на маратона във Варшава с нов национален рекорд на Унгария – 2:24:48 часа. 28-годишната атлетка има четири завършени маратона до момента, като във всяко поредно състезание подобрява личния си рекорд.

Домакините от Испания също разчитат на силен състав, воден от Лаура Луенго (2:22:31) и Фатима Оухаду (2:24:05) – победителка в първото издание на Европейското първенство по бягане в Брюксел-Льовен през 2025 година, чиято титла предстои да защитава в Белград през следващия април.

Трасе, създадено за рекорди През миналия сезон състезанието във Валенсия затвърди репутацията си на изключително бързо. Германецът Аманал Петрос и норвежецът Аует Кибраб заеха второ и трето място съответно с 2:04:03 и 2:04:24 часа, записвайки нови национални рекорди и изкачвайки се до трета и шеста позиция във вечната ранглиста на Европа.

При жените белгийката Клое Ербие също подобри националния рекорд на страната си с време 2:20:38 часа, завършвайки трета. Непосредствено след нея на четвърта позиция финишира бъдещата европейска шампионка Алиса Вайнио с финландски рекорд от 2:20:48 часа. Вайнио трябваше да участва и в тазгодишното издание, но се оттегли заради травма в крака, получена по време на маратона в Берлин в края на септември.

Испанските рекорди в маратона също са поставени във Валенсия през 2023 година – дело на Тарику Новалес с 2:05:48 часа и Маджида Мааюф с 2:21:27 часа.

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Снимки: Gettyimages