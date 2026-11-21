Каралис обяви състезателния си план за сезона по пътя към Валенсия 2027

Гръцката звезда в овчарския скок Емануил Каралис е напълно готов със състезателната си програма преди Европейското първенство по лека атлетика в зала, което ще се проведе във Валенсия от 4 до 7 март 2027 година. Планът на Каралис включва общо седем старта преди шампионата на континента. Той ще открие зимния си сезон на 23 януари с участие в Дортмунд, след което на 2 февруари ще се състезава на турнира в чешкия град Острава.

Първата изява на атлета пред родна публика за годината ще бъде на 6 февруари на турнира за овчарски скок "Флай Атина“. Надпреварата ще се състои в зала "Пеания“, където през миналия сезон той преодоля внушителните 6.17 метра.

След това Каралис ще се отправи към Франция за две последователни състезания – в Лиевен на 10 февруари и в Руан на 13 февруари. На 20 и 21 февруари му предстои участие и на националното първенство на Гърция в зала.

Последната проверка за гръцкия състезател преди защитата на континенталната титла ще бъде престижният турнир "Всички звезди на овчарския скок" в Клермон-Феран на 28 февруари – състезание, на което феноменът Арманд Дуплантис на два пъти е подобрявал световния рекорд.

Във Валенсия Каралис ще преследва второ поредно злато от европейски първенства в зала, след като през март миналата година подели титлата с нидерландеца Мено Влоон в Апелдорн.

След онзи успех гъркът вдигна личния си рекорд до 6.20 метра, превръщайки се във втория най-високо скачал атлет в историята на овчарския скок. Той обогати колекцията си и със сребърни отличия зад Дуплантис на Световното първенство през 2025 г. и на Европейския шампионат на открито през 2026 г.

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Снимки: Imago