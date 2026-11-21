Бранимир Грозданов с 16 точки за първата победа на Султанбейли в Турция

Бранимир Грозданов влезе в игра от втория гейм и завърши с 16 точки при първата победа на Султанбейли Беледиеспор в турската Ефелер лига този сезон. Тимът му надделя у дома над Акедаш Оникишубат Беледиеспор с 3:2 (18:25, 25:23, 17:25, 25:23, 15:12) в мач от 7-ия кръг.

Българският посрещач бе втори по резултатност за домакините (1 блок, 41% ефективност в атака и 30% позитивно посрещане – +2). Петър Дирлич поведе Султанбейли с 22 точки (2 блока, 2 аса, 29% ефективност в атака и +17), а Абдуллах Чам добави 13 точки. Домакините на два пъти изравняваха геймовете, преди да спечелят тайбрека с 15:12.

Габриел Кандидо бе най-резултатен в мача с 32 точки (2 блока, 5 аса, 40% ефективност в атака и +18). Уго Хамахер и Мехмет Хаджъоглу добавиха по 15 точки за Оникишубат.

СУЛТАНБЕЙЛИ БЕЛЕДИЕСПОР – АКЕДАШ ОНИКИШУБАТ БЕЛЕДИЕСПОР 3:2 (18:25, 25:23, 17:25, 25:23, 15:12)

СУЛТАНБЕЙЛИ БЕЛЕДИЕСПОР: Йълмаз Юнер 2, Серджан Юксел Бидак 4, Петър Дирлич 22, Абдуллах Чам 13, Емин Гьок 3, Рафаел Кор 2, Джанер Ергюл (либеро) (Тургай Доан, Чаатай Дурмаз 4, БРАНИМИР ГРОЗДАНОВ 16, Мустафа Джерватоглу, Бурхан Зорлуер 1)

Старши треньор: ДЖЕМАЛ БОРА ШЕНСОЙ



АКЕДАШ ОНИКИШУБАТ БЕЛЕДИЕСПОР: Хакан Полат 8, Арда Бостан 3, Уго Хамахер 15, Атакан Топал 8, Габриел Кандидо 32, Мехмет Хаджъоглу 15, Али Ихсан Хепер и Бурак Чевик (либера) (Джалма Морейра 1, Хулиа Алберто Гомес Галвес)

Старши треньор: МЕХМЕТ АЙДЪН.

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