Слободан Ковач удължи договора си с волейболната федерация на Турция

Сръбският специалист Слободан Ковач ще остане начело на мъжкия национален отбор на Турция по волейбол през следващите две години. Бившият селекционер на Сърбия, извел родината си до европейската титла през 2019 година, реши да продължи започнатото след сериозно настояване от страна на ръководството и състезателите.

„Разговорите с ръководителите на турската федерация стартираха броени дни след като приключихме не особено успешно участието си на Европейското първенство. Имах нужда от известно време, за да подредя мислите си, да направя равносметка на свършената работа и да преценя актуалната ситуация“, сподели сръбският наставник.

След чести контакти с ръководните фактори в турския волейбол е последвал и решаващият момент, който е наклонил везните в полза на оставането му.

„Получих множество съобщения от голям брой волейболисти, които настояваха и ме молеха да преподпиша. Това само ускори вземането на решението, над което вече активно разсъждавах. Изключително приятно ми е, че се случи точно така. Всеки треньор се стреми към подкрепата на своите играчи, а когато тя идва по такъв начин, това говори достатъчно за връзката, която изградихме през последните две години“, подчерта Ковач.

По време на своя престой специалистът значително вдигна класата на турския национален тим. Отборът записа престижни победи в Лигата на нациите и стигна до финалния турнир през това лято. Макар представянето на континенталния шампионат да беше под очакванията, за това имаше сериозно оправдание с оглед на множеството контузени ключови състезатели.

„През следващата година ни очакват редица състезания. Основната цел е да играем по-силно, отколкото досега. От това ще зависи и колко дълго ще продължи нашето партньорство, но аз определено съм оптимист. Не правим дългосрочни планове, а ще се фокусираме турнир за турнир. Наред с Лигата на нациите и Световното първенство, голямата ни амбиция остава да се преборим за квота за Олимпийските игри“, обобщи треньорът.

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