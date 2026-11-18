Прохазка се закани да бъде по-опасен от всякога на UFC Катар

Бившият шампион в полутежка категория на UFC Иржи Прохазка е амбициран да разкрие свое ново лице и да коригира допуснатата фатална грешка в последната си изява, като оглави събитието UFC Катар тази събота срещу Навахо Стърлинг.

През април на UFC 327 чешкият боец имаше възможност да си върне шампионския пояс. По време на битката неговият опонент Карлос Улбърг скъса предна кръстна връзка на коляното, след което Прохазка намали темпото и бе изненадващо нокаутиран от контузения си съперник, който впоследствие триумфира с титлата.

Прохазка иска ревнаш: Това беше моята битка

В паузата между двубоите Прохазка е обърнал специално внимание на психологическата си нагласа.

„Най-големият урок за мен е, че чувствата нямат никакво място в клетката. Там трябва да бъда единствено оръжие. Трябва да запазя пълна концентрация и да не отклонявам вниманието си от целите, защото видяхте какво може да се случи. Работихме много усърдно с треньорите и целия щаб. Убеден съм, че тази събота ще покажа новото си лице и ще спечеля победата“, сподели чехът пред mmafighting.com.

По ирония на съдбата неговият предстоящ опонент Стърлинг тренира рамо до рамо именно с Улбърг. Новозенландецът прави стремглав възход в организацията – след дебюта си преди по-малко от две години той записа шест поредни победи. В най-скорошната си изява Стърлинг разгроми бившия шампион Ян Блахович за по-малко от един рунд на UFC Лондон.

Прохазка осъзнава напълно сериозната опасност от срещата с млад и устремен съперник, намиращ се в отлична форма.

„Точно това е същината. Затова съм развълнуван – търся подобни изпитания. Всеки знае, че мачът крие доста рискове, но след подготовката, която проведох, вярвам, че успехът ще бъде на моя страна“, категоричен е боецът.

Чехът признава, че въпреки пропуснатата възможност за златото срещу Улбърг, тогава моментът за неговото завръщане на върха просто не е бил настъпил. Евентуален успех над Стърлинг обаче отново ще го изведе на преден план за пояса.

„Всичко се случва с точното си време. Вярвам, че когато моментът настъпи, ще си върна шампионската позиция. Този двубой е правилната стъпка, която трябва да предприема сега“, завърши Прохазка.

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