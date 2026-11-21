Петков: Трудно вкарваме голове

Помощник треньорът на Славия Юлиян Петков бе разочарован от равенството 1:1 при домакинството на Арда, в което “белите” почти цял мач играха с човек повече. Специалистът е на мнение, че тимът му се затруднява да играе срещу отбор със затворени пространства и изпитва проблеми в атака.

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“Не можем да преодолеем прибраната защита на Арда. Имаме проблеми в атака - трудно отбелязваме голове. Те са много добър отбор и знаехме, че ще ни дебнат да ни вкарат. Хубавото е, че успяхме да отбележим. С 10 човека се прибраха доста добре и успяха да се противодействат на играчите ни. Не успяхме повечето центрирания да реализираме. Нашата оценка за полусезона е добра с оглед на тренировките на момчетата. Много мачове изпуснахме точки и можехме да сме на няколко места по-нагоре”, каза Петков.

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