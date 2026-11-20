Девети лекоатлетически турнир "Децата на Плевен"

Деветото издание на лекоатлетическия турнир „Децата на Плевен“ ще се състои на 21 ноември, събота. Спортната надпревара ще бъде в залата по лека атлетика, съобщиха от пресцентъра на общинска администрация.

В турнира могат да се включат всички деца, родени през 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г. Дисциплините, в които ще се състезават, са спринт 60 метра и скок от място.

Състезанията ще започнат със спринта за момичета. След тях ще тичат момчетата. Най-добрите във възрастовите групи отиват на финали, които ще определят призьорите. За класиралите се на първите три места във всяка възраст и пол са осигурени медали и грамоти.

Записването за участие и получаването на номерата ще се извършва и на място до откриването на турнира. За БТА президентът на спортен клуб по лека атлетика (СКЛА) Спартак Плевен и организатор на турнира Георги Гетов каза, че досега има записани вече близо 200 деца.

Гетов добави, че с това издание възстановяват турнира, който не се е състоял от пандемията с COVID-19, вече шест години. Неговата идея е да има две сесии – зимна и лятна. Надеждата му е ремонтът на стадиона в Плевен да бъде завършен и лятната сесия да бъде през месец май на новата лекоатлетическа писта.

Специалистът каза още, че идеята на турнира е да се популяризира леката атлетика и да бъдат открити нови таланти в дисциплините спринт и дълъг скок от място. Освен това той иска да запалят децата да влязат в спортните зали, да започнат да спортуват, да се измъкнат от зависимостта от компютри и телефони.

Организатор на турнира е СКЛА Спартак Плевен, със съдействието на Община Плевен.

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