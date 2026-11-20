Марион Бартоли за натиска върху жените в тениса, борбата с анорексията и новия успех като треньор

Шампионката от Уимбълдън за 2013 г. Мариън Бартоли отново отвори темата за огромния натиск върху външния вид на жените в професионалния тенис. Френската тенисистка припомни известния епизод от годината на нейната триумфална титла в Лондон, когато британският коментатор от BBC Джон Инърдейл направи обидни коментари по неин адрес непосредствено преди финалния ѝ двубой.

В коментар по BBC Radio 5 Live преди финала през 2013 г., Инърдейл заяви, че бащата на Бартоли вероятно ѝ е казал като малка, че "никога няма да бъде красавица" като Мария Шарапова, затова ще трябва да се бори здраво на корта. Думите му предизвикаха вълна от над 600 жалби до медията.

"Все още не мога да разбера коментара, който той направи. Как, за Бога, когато някой току-що е постигнал детската си мечта, можеш да кажеш такова нещо? Това е абсолютно отвратително, така че да, за съжаление това е популярен и постоянен натиск. И той е само върху жените. Мъж никога не би бил третиран по този начин", заяви Мариън Бартоли пред The Times.

След възникналия скандал Инърдейл се извини публично в ефир, определяйки думите си като "нелепи" и "непохватни". Той добави, че се е опитал да направи паралел с представата на обществото за атлетите, високи по 180 см.

"Извиних се на Мариън с писмо, ако е била обидена, и се надявам, че можем да оставим въпроса дотук", заяви тогава Джон Инърдейл в ефира на BBC.

Само 40 дни след спечелването на титлата от Големия шлем на Уимбълдън, Бартоли прекрати състезателната си кариера заради контузии и тежки физически болки. В годините след това тя премина през изключително тежък период, борейки се с анорексия. В най-критичния си момент френската тенисистка загуби 30 кг и прекара месеци в болница.

Преломният момент за Бартоли настъпва, когато организаторите на Уимбълдън ѝ забраняват да участва в турнира на легендите поради лошото ѝ здравословно състояние.

"Филип Брук, който беше председател на All England Club, ми каза: "Мариън, не можем да ти позволим да играеш в събитието за легенди. Здравето ти не е достатъчно добро". Тогава наистина стигнах дъното, защото можете да ми отнемете всичко, но не и тениса. Тенисът е истинската ми страст. Когато ракетата е в ръката ми, тогава съм най-щастлива, така че тогава си помислих: "Трябва да се изправя отново по някакъв начин. Не мога да позволя това да ме унищожи. Ще бъда вечно благодарна на Филип, защото бях в такова отрицание, че мисля, че иначе щях да продължа да вредя на себе си. Той беше достатъчно силен да ми каже истината и това ме накара да разбера, че трябва да се възстановя", разказа Бартоли.

Днес Мариън Бартоли е напълно възстановена и работи успешно като треньор. От началото на сезона тя тренира британската тенисистка Хариет Дарт, която наскоро постигна най-големия успех в кариерата си, спечелвайки първата си WTA титла на турнира в Гуанджоу.

На финала в Китай 30-годишната Дарт осъществи обрат срещу австрийската тийнейджърка Лили Тагер с 4:6, 6:3, 6:4. Благодарение на този триумф британката се изкачи до 85-то място в световната ранглиста на WTA, където лидер в момента е Елена Рибакина.

"Невероятно е да се работи с Мариън и имах такъв късмет, че тя беше отворена да работи с мен. Повече от всичко Мариън е страхотен човек. Тя се грижи за мен първо като човек и разбира се, за това да ме подобри като тенисистка", сподели Хариет Дарт след спечелването на трофея.

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