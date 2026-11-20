Алекс Скот пред постепенно завръщане в Борнемут

Мениджърът на Борнемут Марко Розе потвърди, че Алекс Скот ще започне като титуляр в един от следващите три мача на отбора. Полузащитникът постепенно набира игрови ритъм след контузия, която го извади от терените за известно време.

23-годишният английски национал пропусна осем срещи заради травма в бедрото. Той се завърна в групата на "черешките" за победата с 2:1 над Ипсуич, но остана неизползвана резерва преди паузата за националните отбори.

Програмата на Борнемут през следващите дни е натоварена. Тимът приема Нотингам Форест в събота, след което гостува на Селта в Лига Европа в на 26 ноември (четвъртък). Три дни по-късно предстои и визита на Фулъм.

Розе коментира и състоянието на Джуниър Крупи, който също се надява да получи първата си възможност да започне като титуляр през сезона. Нападателят вече записа четири участия като резерва за Борнемут, както и още две с екипа на Франция, след като се възстанови от операция на ходилото.

The boss gives an update on Alex Scott's fitness 💪 https://t.co/3o9yjrsI5M — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) November 19, 2026

"Предстоят ни много мачове през следващите седмици, а още идната седмица имаме три срещи, така че ще разполагаме с много възможности за избор. Със сигурност той ще започне като титуляр в един от тези двубои.

Трябва постепенно да увеличаваме игровото му време. Той обаче проведе добри две седмици с тренировки и почивка. Смятам, че Алекс е готов, както и Джуниър, да получат повече игрови минути и дори да започнат като титуляри.

Борнемут е топ клуб за млади футболисти, както и за играчи, които искат да се развиват. Той е отдаден на клуба, а слуховете около него са нещо, което не можем да променим", заяви Розе по адрес на Скот

Арсенал ще наддава с Ливърпул и Челси за Алекс Скот

Междувременно Скот продължава да бъде свързван с интерес от страна на няколко водещи английски клуба. Сред споменаваните кандидати за подписа му са Арсенал, Челси и Ливърпул. Договорът на 23-годишния халф с Борнемут е до лятото на 2028 година.

Марко Розе също беше попитан за трансферните спекулации около своя футболист, но предпочете да не навлиза в подробности.

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