Елица Василева с 13 точки, Паниониос с 6 от 6 в Гърция

Бившият капитан на женският национален отбор на България Елица Атанасийевич и нейният Паниониос Бетсон постигнаха 6-а поредна победа от началото на сезона в гръцката Волей лига. Атанасийевич и съотборничките й спечелиха гостуването си на АЕК с 3:0 (25:22, 25:22, 26:24) в мач от междинния 6-и кръг, игран тази вечер.

Паниониос остава на второ място във временното класиране със 17 точки след 6 победи от 6 мача, с колкото е и шампионът и лидер в подреждането Панатинайкос, но с 18 точки. В следващия 7-и кръг Атанасийевич и компания са домакини на вицешампиона ЗАОН (Кифисия), с националката Борислава Съйкова в състава. Дербито е в неделя (22 ноември) от 17,00 часа българско време.

Елица Атанасийевич изигра силен мач и стана втора по резултатност с 13 точки (2 блока, 34% ефективност в атака и 70% позитивно посрещане - +8) за успеха.

Най-резултатна за Паниониос бе Милица Кубура с 15 точки (2 блока и 41% ефективност в атака - +6) за победата.

За АЕК над всички бе Тери Енвонву с 20 точки (1 блок, 1 ас и 41% ефективност в атака - +8), но и нейните усилия не помогнаха.

АЕК – ПАНИОНИОС БЕТСОН 0:3 (22:25, 22:25, 24:26)

АЕК: Илка ван де Вайвер 2, Тери Енвонву 20, Анхела Лейва 11, Ай Курого 4, Мелина Емануилиду 6, Ангелики Кавадия 1 – Елефтерия Манятояни–либеро (Атанасия Факопулиду 2, Ерика Гравари 3)

Старши треньор: КОНСТАНТИНОС ТАБУРАДЗИС

ПАНИОНИОС: Изабела Ди Юлио 4, Милица Кубура 15, Анти Василантонаки 10, ЕЛИЦА АТАНАСИЙЕВИЧ 13, Катерина Захаю 8, Йоана Карелия – Мартина Ксантопулу – либеро (Хелена Гроцер, Анна Спану, Георгия Лабруси 1)

Старши треньор: ЮНУС ЙОЧАЛ.

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