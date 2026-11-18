В Истанбул почетоха 9-годишнината от смъртта на Джобния Херкулес

В Истанбул се състоя възпоменателна церемония за деветата годишнина от смъртта на легендарния щангист Наим Сюлейманоглу, в която участва и кметът на Кърджали Ерол Мюмюн.

Трикратният олимпийски шампион Наим Сюлейманоглу, легендарно име в историята на световната тежка атлетика, е погребан в Мемориала на мъчениците в Едирнекапъ в Истанбул, където днес, за да почетат паметта му, се събраха много спортисти, съратници, представители на изселнически организации в Истанбул и други градове, роднини, близки и приятели.

Сред гостите от България бяха кметът на Кърджали Ерол Мюмюн, членове на семейството на Наим Сюлейманоглу, спортисти и почитатели.

В церемонията участваха председателят на Турската федерация по вдигане на тежести Танер Юнлю и директорът на областната дирекция за младежта и спорта в Истанбул Сейда Дурсун.

Възпоменателната церемония започна с минута мълчание, след което прозвуча националният химн на Турция.

„Наим не беше просто спортист, който вдигаше тежести. Той беше олицетворение на воля, постоянство и борбен дух, който показа, че невъзможното е възможно. Със своите олимпийски, световни и европейски рекорди той прослави турските щанги по света и остави име и наследство, които продължават да ни вдъхновяват. И днес, и винаги ще го почитаме с милост, благодарност и признателност. Шампионите се славят със спечелените медали, а легендите живеят чрез следата, която оставят в историята“, заяви в словото си ръководителят на Турската федерация по вдигане на тежести Танер Юнлю.

Паметта на Наим Сюлейманоглу бе почетена с молитви. Гробът бе отрупан с цветя, а венци бяха поднесени от различни институции и изселнически дружества.

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