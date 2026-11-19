Елизара Янева влезе в топ 8 на турнира в Търнава

Първата ракета на България при жените Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Търнава (Словакия) с награден фонд 60 хиляди долара.

Поставената под номер 1 в схемата българка победи убедително квалификантката Юлия Щузек (Германия) с 6:1, 6:2 след само 65 минути игра.

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ спечели пет поредни гейма от 1:1 до 6:1 в първия сет. Във втората част Янева отново взе пет поредни гейма от 0:1 до 5:1 и без проблеми затвори срещата в своя полза.

С този успех Елизара Янева заработи 16 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема 142-ро място. За място на полуфиналите 19-годишната българка ще играе срещу победителката от двубоя между Мариам Болквадзе (Грузия) и Дениса Жолдакова (Чехия).

По-късно днес Елизара Янева излиза и на четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Българката и Беатрис Зелтина (Латвия) ще се изправят срещу четвъртите поставени Алисия Дъдъни (Великобритания) и Елена Малигина (Естония).

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