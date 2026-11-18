Мартин Иванов: Всички се раздадоха до краен предел

Волейболистите на Локомотив Авиа (Пловдив) надиграха черногорския Будва с 3:2 в мач-реванш от 1/32-финалите на "Чалъндж къп", който се игра в залата на ПУ "Паисий Хилендарски". Така след тежката загуба с 0:3 при гостуването в Черна гора, пловдивчани спечелиха втората среща и докараха развоя до "златен" гейм. В него те надиграха драматично съперника с 19:17 и спечелиха битката, като продължават на 1/16-финали в третия по сила евротурнир, където ще срещнат ЦСКА.

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Опитното либеро и капитан на пловдивчани Мартин Иванов заяви след големия успех, че всички момчета са се раздали до краен предел за него.

"Мачът беше много емоционален. Всички се раздадоха до краен предел. Радвам се, че момчетата успяха да изпълнят инструкциите на треньора и показаха огромно желание за победа. Надделя колективният дух, нещо, което се надявам да виждаме все повече и по-често в нашия отбор. Дори в трудните моменти, когато изоставахме с 1:2 гейма, не спряхме да вярваме, че можем да обърнем мача."

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"Винаги повтарям едно и също на момчетата – този отбор има потенциал и качества. Най-важното е да играем като колектив, да се подкрепяме и да вярваме един в друг. В днешния двубой лидерството от страна на треньора също беше изключително важно. Благодарение на общите ни усилия, вярата и характера, които показахме, успяхме да спечелим и да продължим в следващия кръг."

"Искам също да поздравя отбора на ЦСКА за класирането му напред в европейския турнир. Няма нищо по-хубаво от това да виждаме все повече български отбори да продължават участието си в европейските клубни турнири. Независимо кой от двата отбора ще продължи напред в следващия кръг, това ще бъде успех за българския волейбол", завърши Иванов.

Снимки: CEV.EU

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