Комисията на спортистите на БОК проведе първото си заседание

Новата Комисия на спортистите на Българския олимпийски комитет (БОК) проведе първото си заседание. То беше открито от Весела Лечева и от новия председател Радослав Янков. С това се постави началото на нов етап в работата на този важен консултативен орган, чийто нов председател е четирикратният участник в Олимпийски игри и носител на Световната купа по сноуборд. Янков е и първият действащ български спортист, който проведе среща с президента на МОК Кърсти Ковънтри по време на посещението на делегацията на БОК в Лозана в края на август.

На днешната среща присъстваха досегашният председател на Комисията и най-успешна наша олимпийка Мария Гроздева, олимпийският шампион Семен Новиков, който вече е и световен шампион по борба, Йоана Илиева (фехтовка), Ивелина Илиева (джудо), Теодор Салпаров (волейбол).

“За нас е изключително важно участието на спортистите във взимането на решения. Това е политика на МОК, която ще следваме неотлъчно, защото сме убедени, че вие сте хората, които ще формират бъдещето на нашия спорт“, каза Лечева.

Комисията ще може да кандидатства по различни програми на МОК. Сред важните направления в дейността й е защитата на интересите и правата на спортистите, насърчаването на равнопоставеността, превенцията на дискриминацията и осигуряването на безопасна и подкрепяща спортна среда.

Предизвикателството пред новия състав е да превърне този потенциал в конкретни инициативи, работещи механизми за обратна връзка и предложения, които да допринасят за развитието на олимпийския ни спорт. Комисията ще бъде подпомагана от всички служители на БОК, за да могат да се възползват по най-добрия начин от възможностите, които програмите на МОК предлагат.

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