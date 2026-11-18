Найден Найденов: Ключовото беше характерът

Старши треньорът на Локомотив Авиа (Пловдив) Найден Найденов не скри удовлетворението си от елиминирането на черногорския Будва след "златен" гейм в среща от 1/32-финалите на "Чалъндж къп".

Локомотив Авиа напред в "Чалъндж къп" след драма и спасен мачбол в "златен" гейм срещу Будва

"Ключовото беше това, което го искам от два месеца вече - характерът. Състезателите да играят с характер и с главите си. Да изчакват моментите, когато трябва. Най-накрая след толкова време днес го показаха. Надявам се това да не бъде само днес, а да започнат да го надграждат, защото когато това го има, нещата ще се получат", категоричен бе Найденов след срещата.

"Това наистина е историческо. Надявам се хората да го оценят. Искам да благодаря на феновете, които ни подкрепиха днес. Надявам се на следващия мач да бъдат много повече, защото ги очакваме да подкрепят отбора", каза още наставникът на Локомотив.

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